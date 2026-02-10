In Italia, i costi dei mutui restano alti nonostante gli interventi della Bce. La Banca centrale europea ha abbassato i tassi otto volte, portandoli al 2,15%, ma le banche continuano ad aumentare le condizioni per i mutuatari. Questo significa che molti italiani si trovano a pagare di più e a fare fatica a ottenere finanziamenti più convenienti. La situazione crea un paradosso evidente nel mercato immobiliare del paese.

I tagli dei tassi da parte della Bce non bastano. Nonostante la Banca centrale europea abbia operato otto tagli, dimezzando di fatto i tassi fino a raggiungere il 2,15% su quello principale, i mutui italiani continuano a salire. Le cose, quindi, in Italia vanno diversamente da quanto ci si attenderebbe e il mercato immobiliare continua a restare difficilmente accessibile per le famiglie. A dicembre i tassi bancari sui nuovi mutui sono saliti al 3,81% contro il 3,72% di novembre. Il dato è stato comunicato dalla Banca d’Italia e riguarda il tasso annuale effettivo globale (Taeg) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il paradosso del mercato immobiliare, in Italia i mutui continuano a salire

Approfondimenti su Mutui Italia

Il mercato immobiliare italiano attraversa un periodo di instabilità, con i tassi dei mutui in costante aumento.

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare mostra segnali di forte ripresa, con un aumento significativo delle compravendite e dei mutui.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mutui Italia

Argomenti discussi: Il paradosso di Piazza Affari: crescita record ma poche quotate; Piazza Affari, il paradosso del 2025; Cala il prezzo del latte alla stalla, mentre i generi alimentari aumentano. Chi ci sta guadagnando?; Il Paradosso, in vendita a una cifra record il prestigioso resort di Viterbo.

Il pluralismo dei valori e i limiti del mercatoUna delle intuizioni più radicali del pensiero di Elizabeth Anderson è che la giustizia non possa essere ridotta né solo a una questione di ... ilsole24ore.com

Il mercato del lavoro 2026 tra Job Hugging e l'ascesa dell'Agentic AIMentre i professionisti italiani scelgono la stabilità, le aziende adottano l'intelligenza artificiale per individuare competenze latenti. Una ricerca di LinkedIn svela il nuovo equilibrio tra domanda ... adnkronos.com

Il paradosso italiano: tra il “like” di Celine Dion e lo sfogo della cantante. Mentre in Italia divampava la polemica, dall’estero arrivavano segnali di segno opposto. Celine Dion, icona della musica mondiale, ha mostrato il suo gradimento lasciando un like al post - facebook.com facebook

L'Italia è una Repubblica fondata su dossier: il paradosso De Raho, il consulente di Report e il controllore indagato 'grazie' a Ranucci Il commento del direttore @claudiovelardi x.com