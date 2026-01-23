Recruiting Day Lidl | scopri quando sono le 5 date anche per chi è senza esperienza

Lidl Italia ha annunciato una serie di Recruiting Day per la stagione estiva 2026, rivolti sia a candidati con esperienza sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro. Le date degli eventi sono cinque e si svolgeranno in diverse regioni italiane, offrendo opportunità di inserimento presso supermercati e centri di distribuzione. Scopri le date e le modalità di partecipazione per valutare la tua candidatura.

Lidl Italia ha confermato l’avvio di una serie di recruiting day dedicati alla stagione estiva 2026, con l’obiettivo di reclutare un ampio numero di collaboratori da inserire nei supermercati e nei centri di distribuzione in molte regioni italiane. Le giornate di selezione rappresentano un modo diretto e rapido per incontrare i responsabili delle risorse umane e sostenere un colloquio orientato all’assunzione immediata o programmata nei mesi più intensi dell’anno. La campagna di reclutamento si inserisce in un contesto di crescita dell’azienda, che in Italia conta oltre 780 punti vendita e circa 23. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Recruiting Day Lidl: scopri quando sono le 5 date, anche per chi è senza esperienza Leggi anche: Recruiting day: in Brianza una giornata dedicata a chi è in cerca di lavoro Leggi anche: Tredicesima, quando arriva e quali sono gli importi: le simulazioni, tutte le date (e chi non ne ha diritto) La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: LIDL: Recruiting day per la stagione estiva 2026; Assunzioni LIDL: Recruiting day Gennaio 2026 a Milano, Bologna, Verona per nuove aperture; Esselunga Parma: assunzioni per nuovo supermercato, Job day 2026; Livorno, Nuova Giovanile: 200 assunzioni operai e addetti. LIDL: Recruiting day per la stagione estiva 2026LIDL ha indetto nuovi recruiting day per l'assunzione di personale durante la stagione estiva 2026. Opportunità anche per chi non ha esperienza. Ecco i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com Assunzioni LIDL: Recruiting day Gennaio 2026 a Milano, Bologna, Verona per nuove apertureLidl seleziona personale in vista di nuove aperture a Bologna, Milano e Verona. Le assunzioni avverranno attraverso recruiting day. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com Vincenzo Macchiati. . Nuovo LIDL a Campiglione di Fermo #Lidl #CentroCommerciale #fermo #campiglione facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.