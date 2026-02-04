Durante una serata di boxe a Montreal, il match tra Albert Ramirez e un avversario è stato improvvisamente annullato. Ramirez ha deciso di ritirarsi, a causa di problemi di salute emersi poco prima dell’incontro. La serata, che si aspettava fosse ricca di emozioni, si è conclusa con questa decisione inaspettata.

Una serata di boxe a Montreal registra un’imprevista modifica order, determinata da un problema medico che coinvolge l’atleta previsto per il match di apertura della card. L’intera programmazione resta focalizzata su incontri di alto livello e su una risonanza sportiva che continua a parlare di competitività, salute e decisioni responsabili. Albert Ramirez è stato ricoverato nella notte tra martedì e mercoledì con una valutazione iniziale per una possibile appendicite. I medici hanno condotto ulteriori accertamenti e hanno ritenuto opportuno sospendere la partecipazione al combattimento in programma, decisione presa su indicazione medica e per la salvaguardia della salute dell’atleta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Albert Ramirez si ritira per problemi medici: il card riveduto

