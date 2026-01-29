Avellino confronto sulla carcerazione preventiva e la presunzione di non colpevolezza

Questa mattina ad Avellino si è annunciato un importante incontro dedicato alla carcerazione preventiva e alla presunzione di non colpevolezza. L’evento, promosso dall’Ordine degli Avvocati, si terrà il 6 febbraio 2026 alle ore 16. Gli avvocati e gli esperti si incontreranno per discutere di casi e normative che riguardano queste tematiche.

Si terrà il 6 febbraio 2026 alle ore 16 ad Avellino il convegno dal titolo “Carcerazione preventiva e presunzione di non colpevolezza”, promosso dall’Ordine degli Avvocati di Avellino. L’incontro è in programma nella Sala blu “Ciriaco de Mita” del Carcere Borbonico.Apertura e Saluti.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

