Mercoledì, in Prefettura a Milano, sono state convocate le principali compagnie petrolifere, con l’obiettivo di affrontare i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti, che il ministro ha definito ingiustificati. La riunione si è svolta in un contesto di tensione tra le autorità e le aziende del settore, che sono state chiamate a rispondere delle variazioni di prezzo percepite come eccessive.

“Mercoledì ho convocato le principali compagnie petrolifere in Prefettura a Milano perché non sopporto gli speculatori. Non è giustificabile l’aumento di 50 centesimi al litro del diesel, perché chi fa benzina oggi va a comprare del petrolio che è stato venduto mesi fa. Una crisi che c’è da 15 giorni non può portare il diesel sopra i due euro a Roma o Milano, è inaccettabile”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Ponte Milvio, a Roma, dove il partito ha allestito uno dei 1500 gazebo per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. “Chiederò conto alle compagnie petrolifere di questi aumenti.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salvini: "Ho convocato le compagnie petrolifere, aumenti carburanti ingiustificati"

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