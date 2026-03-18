Carburanti Meloni Tagliamo 25 centesimi al litro

Il governo ha approvato un decreto che interviene sui prezzi dei carburanti, con l’obiettivo di ridurre il costo per i consumatori. Nel documento sono previste tre misure, tra cui un taglio di 25 centesimi al litro. La decisione è stata annunciata durante il Consiglio dei Ministri e riguarda direttamente il settore dei carburanti.

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che riguarda chiaramente il prezzo del carburante, la priorità in questo momento, siamo intervenuti con tre misure. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito di imposta per gli autotrasportatori perchè non vogliamo che l'aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo e diamo vita a un meccanismo anti-speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all'andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi. Quindi combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carburanti, Meloni “Tagliamo 25 centesimi al litro” Articoli correlati Meloni: «Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti». Via libera al decretoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”Un doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti . Contenuti utili per approfondire Carburanti Meloni Tagliamo 25 centesimi... Carburanti, Meloni Tagliamo 25 centesimi al litroROMA (ITALPRESS) – Oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che riguarda chiaramente il prezzo del carburante, la priorità in ... iltempo.it Carburanti: Meloni, taglio di 25 centesimi al litroUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it