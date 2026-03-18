Capitani si parte Montaggio gru in piazza del Popolo | 18 mesi di lavori

A piazza del Popolo sono iniziati i lavori di montaggio di una grande gru, che dureranno circa diciotto mesi. In queste ore, passanti e curiosi si fermano a osservare le operazioni in corso, che coinvolgono il sollevamento e l’installazione delle strutture. La gru, visibile a tutti, si staglia sulla piazza mentre gli operai lavorano nelle fasi finali di montaggio.

In queste ore, a piazza del Popolo, c’è un insolito spettacolo che cattura l’attenzione di passanti e curiosi: tutti con il naso all’insù a osservare le ultime, delicate fasi del montaggio della gigantesca gru che domina il ‘salotto cittadino’. Un’operazione complessa e affascinante, che segna di fatto l’avvio concreto dell’atteso intervento su Palazzo dei Capitani. L’installazione del macchinario, che ha comportato l’occupazione di una porzione più ampia della piazza, rappresenta un passaggio fondamentale per l’apertura del cantiere. Nel frattempo, la macchina organizzativa si è già messa in moto: tutti gli uffici comunali presenti nello storico edificio sono stati trasferiti all’interno di Palazzo Arengo, compresa la biglietteria del Teatro Ventidio Basso, ora operativa al piano terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitani, si parte. Montaggio gru in piazza del Popolo: 18 mesi di lavori Articoli correlati Piazza Dante, si smonta la gru per i lavori a Palazzo CampanaGrazie all’interlocuzione tra Comune di Osimo e Istituto Campana per l’istruzione permanente, la prossima settimana sarà smontato il cantiere che... In centro storico si corre per le malattie genetiche rare, da piazza del Popolo parte la "Run for rare"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Una selezione di notizie su Capitani si parte Montaggio gru in... Argomenti discussi: Capitani, si parte. Montaggio gru in piazza del Popolo: 18 mesi di lavori; Ascoli, al via i lavori a Palazzo dei Capitani. Trasferiti gli uffici. Le sedute del consiglio comunale si terranno in Provincia. Ascoli, al via i lavori a Palazzo dei Capitani. Trasferiti gli uffici. Le sedute del consiglio comunale si terranno in ProvinciaASCOLI Con la gigantesca gru in fase di montaggio, con l’occupazione attuale di una più ampia fascia della piazza, si avvia ... msn.com