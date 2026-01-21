Capitale della cultura 2028 Ancona lancia la sfida alla coppia Forlì-Cesena | chi vince otterrà anche un milione di euro

Ancona si prepara a concorrere come capitale italiana della cultura 2028, sfidando la coppia Forlì-Cesena. Con questa candidatura, la città mira a consolidare il proprio ruolo culturale e a ottenere riconoscimenti significativi, tra cui un premio di un milione di euro. La corsa per il titolo apre un nuovo capitolo nel panorama culturale italiano, mentre le città interessate si preparano a presentare le proprie proposte.

Forlì, 21 gennaio 2026 – Nei giorni in cui L’Aquila diventa a tutti gli effetti capitale italiana della cultura 2026, si apre la corsa per la prossima assegnazione: non quella del 2027 (sarà Pordenone), bensì il 2028. Ieri il Ministero della Cultura ha pubblicato i nomi delle dieci finaliste, sulle 23 che avevano presentato il dossier a fine estate. Ci sono una città romagnola e una marchigiana: Forlì – con Cesena – e Ancona. Che potrebbero essere due delle favorite. Con loro ci sono altri due capoluoghi di provincia: Massa e Catania. Altre sei città da nord a sud: la Toscana è presente anche con Colle val d’Elsa (Siena; già bocciata invece la fiorentina Fiesole); due anche nel Lazio, Anagni (Frosinone) e Tarquinia (Viterbo); poi Sarzana (La Spezia), Gravina in Puglia (Bari) e Mirabella Eclano (Avellino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

