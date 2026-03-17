Domani, a Firenze, sarà annunciato il nome della città che riceverà il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione viene comunicata in un evento pubblico, coinvolgendo una commissione incaricata di valutare le candidature presentate. La scelta si basa su criteri specifici e sulla valutazione delle proposte arrivate dalle diverse città italiane.

FIRENZE – Domani ( 18 marzo) si conoscerà il nome della Capitale italiana della cultura 2028. L’annuncio sarà dato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso di una cerimonia ufficiale alle ore 11 presso la Sala Spadolini del Ministero, in via del Collegio Romano a Roma, alla presenza della giuria di selezione e dei rappresentanti delle dieci città finaliste. Alla vincitrice andrà un contributo di un milione di euro per realizzare il programma culturale del dossier di candidatura. Per la Toscana sono in corsa due città: Massa e Colle di Val d’Elsa. Le altre finaliste sono Anagni, Ancona, Catania, Forlì, Gravina in Puglia, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Capitale italiana della Cultura 2028, è attesa per il verdetto

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