Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028 verdetto atteso per il 18 marzo

Ancona saprà mercoledì 18 marzo 2026 a Roma se sarà scelta come Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione sarà annunciata durante un evento ufficiale, al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e della cultura. La città ha presentato la propria candidatura e aspetta il risultato finale, che determinerà l’esito della selezione.

La proclamazione alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. All'appuntamento è stato invitato il sindaco Daniele Silvetti. Saranno presenti insieme con lui l'assessore alla cultura Marta Paraventi e la dirigente del servizio cultura Viviana Caravaggi ANCONA - Ancona conoscerà mercoledì 18 marzo 2026 a Roma il verdetto finale sulla Capitale italiana della Cultura 2028. La comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina al Comune dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La proclamazione si svolgerà alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. All'appuntamento è stato invitato il sindaco Daniele Silvetti.