Forlì e Cesena hanno presentato a Roma il dossier per la candidatura a Capitale della Cultura 2028, intitolato ‘Sentieri della bellezza’. Durante l’audizione pubblica al Ministero della Cultura, i rappresentanti delle due città hanno illustrato le iniziative e i progetti che intendono portare avanti in vista dell’evento. La candidatura mira a valorizzare il patrimonio e le comunità locali con un focus sul futuro culturale della zona.

Forlì e Cesena hanno portato insieme a Roma la propria idea di futuro. Il dossier ‘ Sentieri della bellezza ’ è stato presentato al Ministero della Cultura nel corso dell’audizione pubblica per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. Davanti alla commissione, amministratori, ed esperti hanno illustrato un progetto che coinvolge i due capoluoghi e altri 50 Comuni del territorio. Capitale della Cultura 2028: Forlì e Cesena in pellegrinaggio a Roma " Tredici sentieri della bellezza, dodici più uno, perché se dovessimo vincere, condivideremo il titolo di Capitale della Cultura con le altre nove finaliste, rafforzando ancora di più quei sentimenti di accoglienza e partecipazione che sono i pilastri della nostra amata Romagna ", così il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha chiuso la sua presentazione alla commissione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale della Cultura 2028, Forlì e Cesena presentano a Roma il dossier. De Pascale: “Dateci fiducia”

Capitale della Cultura 2028: Forlì e Cesena in pellegrinaggio a RomaVenti sindaci e amministratori, i soggetti sostenitori del dossier, l’intero comitato promotore, i vescovi di Forlì e Cesena: tutti in viaggio verso...

Capitale della cultura 2028. Forlì e Cesena tra le finaliste: "Ce la giocheremo sino alla fine"Forlì e Cesena sono tra le dieci finaliste che gareggeranno per il titolo annuale di capitale della cultura 2028.

Temi più discussi: Partono le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028, ecco il calendario delle città finaliste; Capitale italiana della Cultura 2028, da domani le audizioni: ecco le città finaliste; Lo sport come patrimonio culturale: le società di Colle di Val d’Elsa sostengono la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028; Al via le audizioni per la Capitale della cultura 2028 -.

Capitale Italiana della cultura 2028: Gravina di Puglia tra le finalistaGravina in Puglia entra nella partita di Capitale Italiana della Cultura 2028 con un dossier che allarga subito l’inquadratura sul ruolo e le potenzialità della cittadina pugliese. Il titolo, Radici ... corriere.it

Capitale della Cultura 2028. Colle si gioca tutto al ministero. Il sindaco Pii illustra il dossierSono due i pullman, con circa 80 persone a bordo, che sono partiti questa mattina alla volta di Roma per accompagnare e sostenere Colle in occasione dell’audizione ufficiale al ministero della Cultura ... lanazione.it

Canale 3. . Da poco terminata a Roma, presso il Ministero della Cultura, l’audizione per la candidatura di Colle di Val d'Elsa a Capitale italiana della cultura 2028. Le dichiarazioni del sindaco Piero Pii e dell’assessore al welfare culturale Daniele Tozzi Segu facebook

Anci Marche, 'con Ancona Capitale cultura benefici per tutti i Comuni'. Fioravanti al Mic per l'audizione: "Ha saputo cucire l'entroterra con l'Adriatico". #ANSA x.com