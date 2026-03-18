Capitale cultura 2028 | Ancona punta sul milione di euro

Domani alle 11, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma, si terrà la riunione per stabilire quale città sarà designata Capitale italiana della cultura 2028. Ancona ha presentato un progetto e ha annunciato un investimento di un milione di euro per questa occasione. La decisione finale spetta ai rappresentanti ministeriali.

Domani alle 11, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma, si deciderà quale città diventerà la Capitale italiana della cultura 2028. Tra le dieci finaliste c’è Ancona con il progetto Ancona. Questo adesso, mentre altre località come Catania, Forlì e Tarquinia aspettano il verdetto del Consiglio dei ministri. La proclamazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del dicastero, su proposta del ministro Alessandro Giuli. La vittoria non è solo onorifica: alla vincitrice spetteranno un milione di euro per realizzare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Il peso del territorio nelle scelte politiche. L’attenzione si concentra su come i dossier presentati riflettano le dinamiche reali delle province marchigiane e non solo slogan generici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capitale cultura 2028: Ancona punta sul milione di euro Articoli correlati Capitale della cultura 2028, Ancona lancia la sfida alla coppia Forlì-Cesena: chi vince otterrà anche un milione di euroForlì, 21 gennaio 2026 – Nei giorni in cui L’Aquila diventa a tutti gli effetti capitale italiana della cultura 2026, si apre la corsa per la... Cultura: scelta decina per Capitale 2028, da Alatri ad AnconaE' stata resa la decina delle finaliste per la selezione della citta' "Capitale italiana della cultura" 2028, decisa dala Giuria che ha scremato da... Una selezione di notizie su Capitale cultura Temi più discussi: Il Museo per Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028; Capitale della Cultura 2028, mercoledì 18 marzo la proclamazione. In corsa Ancona. Questo adesso; Ancona si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028; Ancona, mercoledì 18 marzo il verdetto sulla Capitale Italiana della Cultura 2028. Tra porto, antica acropoli e orizzonti europei. Ecco cosa farà Ancona se diventerà Capitale Italiana della Cultura 2028Si intitola Ancona. Questo Adesso il dossier di candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028, puntando sulla cultura per un processo di trasformazione e rigenerazione della città ... artribune.com Capitale Italiana della Cultura 2028, ore decisive: la Ciociaria sogna con Hernica SaxaCapitale Italiana della Cultura 2028, il 18 marzo il verdetto. Hernica Saxa porta Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli alla finale con Tarquinia ... ilquotidianodellazio.it Ci siamo!! Domani si conoscerà la Capitale della Cultura Italiana 2028 e come sapete Ancona è tra le finaliste! La città vincitrice sarà proclamata dal Ministro della Cultura nel corso di una cerimonia che si terrà alle 11:00 nella Sala Spadolini del Ministero - facebook.com facebook Matera si prepara a vivere l'anno da Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, titolo condiviso con Tétouan , Marocco, e promosso dall'Unione per il Mediterraneo con il coordinamento della Fondazione Anna Lindh. #ANSAViaggi x.com