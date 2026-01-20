Cultura | scelta decina per Capitale 2028 da Alatri ad Ancona

È stata annunciata la decina di finaliste per la scelta della Capitale italiana della cultura 2028, selezionate dalla giuria tra 23 candidature. Tra le candidate figurano città come Alatri e Ancona, che si contendono il riconoscimento tramite un percorso di valutazione basato su proposte culturali e progetti di valorizzazione del patrimonio. La decisione finale sarà annunciata prossimamente, segnando un passo importante nel panorama culturale nazionale.

E' stata resa la decina delle finaliste per la selezione della citta' "Capitale italiana della cultura" 2028, decisa dala Giuria che ha scremato da 23 progetti. Si da va da Alatri e le Citta' Erniche della Ciociaria a Massa, da Ancona a Catania, da Forli' a Gravina in Puglia. Questo l'elenco completo: 1. Anagni (FR) - Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce 2. Ancona - Ancona. Questo adesso 3. Catania - Catania continua 4. Colle di Val d'Elsa (SI) - Colle28. Per tutti, dappertutto 5. Forli' - I sentieri della bellezza 6. Gravina in Puglia (BA) - Radici al futuro 7. Massa - La Luna, la pietra.

