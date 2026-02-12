Stadio Flaminio Lazio | costi tempi di lavoro capienza Dentro al progetto dell’impianto e i prossimi passi da osservare

Il progetto per il restauro dello Stadio Flaminio a Roma è in fase avanzata. Le aziende stanno definendo i costi e i tempi di lavoro, mentre si aspetta di capire quando inizieranno i lavori veri e propri. La capienza dell’impianto dovrebbe rimanere quella storica, ma bisogna ancora attendere i dettagli ufficiali. La Lazio punta a riportare lo stadio alla sua gloria originale, con un occhio alle prossime mosse da fare nei mesi a venire.

