Stadio Flaminio Lazio | costi tempi di lavoro capienza Dentro al progetto dell’impianto e i prossimi passi da osservare

12 feb 2026

Il progetto per il restauro dello Stadio Flaminio a Roma è in fase avanzata. Le aziende stanno definendo i costi e i tempi di lavoro, mentre si aspetta di capire quando inizieranno i lavori veri e propri. La capienza dell’impianto dovrebbe rimanere quella storica, ma bisogna ancora attendere i dettagli ufficiali. La Lazio punta a riportare lo stadio alla sua gloria originale, con un occhio alle prossime mosse da fare nei mesi a venire.

Stadio Roma, consegnato il progetto definitivo: i prossimi passi per la costruzione dell’impianto. Ecco tutti i dettagli

Il progetto definitivo dello Stadio Roma è stato ufficialmente consegnato, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’impianto a Pietralata.

Stadio Lazio: progetto per recupero Flaminio da 480 milioni

La Lazio ha presentato un piano da 480 milioni di euro per rinnovare lo stadio Flaminio.

