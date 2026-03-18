Fabio Capello ha commentato la situazione delle squadre di Serie A, affermando che il Napoli sta vivendo un momento positivo e si trova in grande forma. Ha inoltre sottolineato che il Milan sta attraversando alcune difficoltà a causa di troppi rallentamenti nelle partite. Per quanto riguarda l’Inter, Capello ha espresso un suo pensiero, senza tuttavia entrare in dettagli.

Fabio Capello, ex allenatore che si è seduto sulla panchina del Milan dal 1991 al 1996, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. L'ex allenatore del Diavolo ha voluto soffermarsi sulla lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Riusciranno i rossoneri a rimontare, facendo perdere il titolo all'Inter capolista? Ecco, di seguito, il suo pensiero: «Il Napoli è tornato in grande forma e ha recuperato diversi giocatori che gli daranno qualcosa in più d'ora in poi». «Manca la rabbia e il gioco è molto lento: riesce a creare situazioni pericolose perché ha qualità, ma non si vede il ritmo, non ci sono né la velocità di palla né il giro palla che mostrava prima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Napoli in grande forma. Milan, troppi rallentamenti. Inter, penso che…”

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