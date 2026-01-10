Capello | Inter la più forte Milan e Napoli inseguono

L'analisi delle squadra in corsa per lo scudetto si focalizza anche sulle opinioni di chi ha vinto il campionato in passato. Secondo Capello, l'Inter si distingue come la squadra più forte, mentre Milan e Napoli continuano a inseguire. Questa valutazione offre uno sguardo approfondito sulla situazione attuale della Serie A e sulle potenzialità delle principali contendenti.

Fabio Capello non ha dubbi: «Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale. Sullo Scudetto…» - Fabio Capello non ha dubbi: «Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale. calcionews24.com

Capello: "Inter a volte difficile da decifrare. Stasera necessario partire subito forte" - Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha detto la sua sulle sfide Champions di Inter e Atalanta che inizieranno fra pochi minuti: "Chivu ha schierato una squadra offensiva che vuole fare risultato ... tuttomercatoweb.com

In una lunga intervista a Marca, Fabio Capello ha sferrato un duro attacco nei confronti degli arbitri - facebook.com facebook

Quest'anno deve vincere #MILANO Il #VAR è la nuova mafia arbitrale (cfr #Capello) #NapoliVerona Le parole di #Maradona più attuali che mai instagram.com/reel/DTOMRAODM… Forza #IrlandadelNord x.com

