Capello | Inter la più forte Milan e Napoli inseguono
L'analisi delle squadra in corsa per lo scudetto si focalizza anche sulle opinioni di chi ha vinto il campionato in passato. Secondo Capello, l'Inter si distingue come la squadra più forte, mentre Milan e Napoli continuano a inseguire. Questa valutazione offre uno sguardo approfondito sulla situazione attuale della Serie A e sulle potenzialità delle principali contendenti.
L’analisi della corsa scudetto passa anche dallo sguardo di chi il campionato lo ha vinto e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
