Milan Saelemaekers accende la corsa Scudetto | Inter e Napoli squadre fortissime ma penso che noi… A cosa ha fatto riferimento il belga!

Durante un incontro al Milan Store di San Babila, Alexis Saelemaekers ha commentato la corsa Scudetto, sottolineando la forza di Inter e Napoli, ma evidenziando la determinazione del Milan. Il centrocampista belga ha condiviso riflessioni sulla sua esperienza con i rossoneri e sul percorso stagionale, offrendo uno sguardo autentico sulla stagione dei rossoneri e sulle sfide che li attendono nella lotta al titolo.

