Il gesuita e la musica elettronica | Avvicino il mistero dell’ascolto

Padre Antonio Pileggi, gesuita e ex pianista, ha deciso di organizzare un concerto di musica elettronica domani sera all’Auditorium San Fedele. La manifestazione, parte della rassegna “Inner Spaces” che si tiene da tredici anni, vuole esplorare come il suono digitale possa avvicinare le persone a un senso di spiritualità. La serata inizia alle 20,30 e si propone di unire il mistero dell’ascolto con un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, portando il pubblico a riflettere sulla connessione tra musica e fede.

La musica elettronica può avvicinare a dio? Il "rito", per tutti, si ripete domani dalle 20,30 all'Auditorium San Fedele, dove da tredici anni prosegue la rassegna " Inner Spaces ", ideata e portata avanti da padre Antonio Pileggi, gesuita con un passato giovanile da pianista e compositore (collaborazioni con Ircam di Parigi). In programma – nell'ambito di "Riverberi in risonanza" - "Das Buch der Klange-il libro dei suoni" di Hans Otte, eseguito dal pianista Alfonso Alberti e da Ars Discantica, formata da Massimo Colombo e dallo stesso padre Pileggi. Il gesuita, ancora una volta performer, sarà simbolicamente in scena (nella realtà agirà dalla regia-consolle), e si occuperà di "spazializzare i suoni prodotti dal pianista", che verranno diffusi da un impianto tra i più potenti, l'Acusmonium Sator.