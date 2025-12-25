Caparezza non torna va sempre avanti | Il mio sogno è la tranquillità non il successo – L’intervista video

Non parlate di ritorno, perché non esiste ritorno nella storia di un artista come Caparezza, uno che ha scelto consapevolmente di andare sempre avanti, a tutti i costi, nella sua esplorazione, artistica e intima. E mai come in questo suo ultimo splendido album, Orbit Orbit, i due aspetti hanno viaggiato di pari passo. Un lavoro, manco a dirlo, d'autore, maturo, lontano da tutti e da tutto ciò che orbita nell'universo musicale italiano, forse per questo ambientato nello spazio, come l'omonimo comic book, proposto insieme al disco. Caparezza nel disco si apre come non mai, sveste anche i panni del Caparezza che conosciamo, rinunciando ai suoi famosi calembour, ma anche alla sua stessa voce nasale, quella che ne ha caratterizzato la carriera.

Il ritorno di Caparezza (tour anche a Caserta): «Il mio disco? È un fumetto» - È un artista unico, che sfugge a ogni tentativo di imitazione e di classificazione: Caparezza, all’anagrafe Michele Salvemini, Molfetta, 52 anni appena compiuti, ha fatto della sua carriera un ... ilmattino.it

Caparezza, il ritorno sulle scene e il dolore segreto: “Ho perso l’udito” - Dopo anni in cui si affermò tra i più talentuosi e coraggiosi artisti della musica italiana, Caparezza ha trascorso lungo tempo lontano dalle scene. dilei.it

L’attesa è finita: @fotocaparezza torna a orbitare intorno alle parole. Oggi alle 17:35 ascolta l’intervista su Orbit Orbit, il nuovo progetto che unisce musica e fumetto. Un racconto tra creatività, visioni e ritorni attesi. - facebook.com facebook

