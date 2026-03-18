Rafa Leao, attaccante del Milan, ha avuto un confronto con Pulisic, ma la sua situazione è ancora incerta. Dopo aver fatto pace con il compagno di squadra, si parla di una possibile offerta di mercato che potrebbe portarlo altrove. La sua posizione resta al centro delle voci di mercato, mentre il club valuta le prossime mosse.

Il caso di Rafa Leao, il talento del Milan tra alti e bassi. Dal confronto con Pulisic alla possibile offerta di mercato: ogni gesto diventa un verdetto per l’attaccante. All’Olimpico la scena ha fatto discutere. Rafa Leao esce piano mentre la squadra insegue il pari. In tribuna si agita più di qualcuno. Nello spogliatoio, stando a ricostruzioni giornalistiche, arriva il confronto con Christian Pulisic. (AnsaFoto) – serieanews.com Due giorni dopo, stretta di mano davanti al gruppo e pratica archiviata. Non c’è un comunicato ufficiale, ma il messaggio è chiaro: chi gioca per il Milan deve muoversi all’unisono. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Caos Leao: fa pace con Pulisic ma finisce sul mercato

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