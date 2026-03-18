Caos Coppa d’Africa | assegnato il 3-0 a tavolino il Marocco è Campione

La CAF ha deciso di assegnare il titolo della Coppa d’Africa 2025 al Marocco con un risultato di 3-0 a tavolino, dopo aver ribaltato l’esito della finale. La decisione è arrivata in seguito a un procedimento legale riguardante l’ultimo match della competizione. La squadra marocchina diventa così campione della manifestazione.

Terremoto legale in Coppa d’Africa: la CAF ha ribaltato l’esito della finale Marocco 2025, assegnando il titolo ai Leoni dell’Atlante con un clamoroso 3-0 a tavolino. La decisione della Corte d’Appello, che ha applicato l’ Articolo 84 del Regolamento, punisce il Senegal per aver abbandonato il campo in segno di protesta contro un rigore concesso agli avversari (poi fallito da Brahim Diaz con un “cucchiaio”). Nonostante la vittoria sportiva ottenuta ai rigori dai senegalesi due mesi fa, il Board di Appello ha accolto il ricorso della Federazione Marocchina, sovvertendo il primo grado di giudizio della Commissione Disciplinare e riscrivendo la storia del torneo a competizione conclusa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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