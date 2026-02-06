Avamporto di Rimini | approvato il progetto definitivo ed esecutivo Lavori al via dal molo di Levante
La giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al progetto definitivo ed esecutivo per i lavori nell’avamporto. Da subito, si partire con i lavori sul molo di Levante, per completare questa parte del porto. Ora si aspetta solo l’avvio dei cantieri, che dovrebbero iniziare a breve.
La giunta comunale di Rimini ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo per il primo stralcio di opere per il completamento dell’avamporto di Rimini. Il progetto raccoglie gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria con l’acquisizione del parere di tutti gli enti a.🔗 Leggi su Riminitoday.it
