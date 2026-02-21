Cannabis terapeutica la chimera | L’odissea di mia madre per curarsi

Laura Rusticali di Forlì affronta da sette anni un lungo calvario per ottenere la cannabis terapeutica per sua madre di 97 anni, affetta da neuropatia alle gambe. La prescrizione medica non basta: ogni mese, la famiglia deve spostarsi due volte tra Cesena, Riccione o Bologna, percorrendo distanze e affrontando code nelle farmacie specializzate. Questa esperienza quotidiana rivela le difficoltà pratiche e burocratiche di un sistema che ancora fatica a garantire accesso semplice e immediato alle cure.

Forlì, 21 febbraio 2026 – La ricetta non è l’ultimo passaggio di una terapia. Per Laura Rusticali, a Forlì, è l’inizio di un percorso che da 7 anni la obbliga a spostarsi fuori città – a Cesena o nel peggiore dei casi a Riccione o Bologna – due volte al mese, per garantire alla madre, 97enne e affetta da neuropatia alle gambe, una terapia a base di cannabis terapeutica regolarmente prescritta. Una presa di posizione arriva dall’Ordine dei medici di Forlì-Cesena. "A fronte di un presidio terapeutico che per certe patologie è fondamentale, è disarmante constatare che a Forlì non ci sia nemmeno una farmacia che gestisce questo tipo di preparati – spiega il presidente Michele Gaudio –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

