Snoop Dogg ha scelto Milano per la sua giornata olimpica. Dopo aver attraversato Gallarate con la torcia, si è fermato alla Balera dell’Ortica, dove ha partecipato a una partita di bocce con i fan e si è fatto fotografare. La scena ha attirato moltissimi appassionati, curiosi di incontrare il rapper e attore americano.

Milano, 4 febbraio 2026 – La giornata olimpica di Snoop Dogg è stata ricca di impegni e non si è limitata alla già mitica tappa della torcia di Gallarate. Dopo l’emozione di fare il tedoforo tra due ali di folla, il rapper ha fatto pausa anche alla Balera dell’Ortica. E per aggiungere mito al mito, ha preso lezioni di bocce insieme all’attore americano Mario Lopez (e alla giornalista televisiva Kit Hoover, in Italia per seguire le Olimpiadi). Ce n’è abbastanza per definire la giornata ai limiti dell’epicità, per chi ama queste cose. Snoop Dogg gioca a bocce alla Balera dell'Ortica a Milano insieme a Mario Lopez Ieri, dando il via alle apparizioni a sorpresa, Snoop Dogg aveva fatto una sorpresa agli atleti americani al Villaggio olimpico di Milano e tra i suoi fan c'era anche lo snowboarder Nick Baumgartner, il veterano della squadra Usa, alla sua quinta Olimpiade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tedoforo Snoop Dogg fa tappa alla Balera dell’Ortica a Milano: lezioni di bocce e foto con i fan

Snoop Dogg ha fatto tappa a Gallarate durante la sua visita per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Snoop Dogg ha preso parte come tedoforo a Gallarate, portando il fuoco sotto la neve finta in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

