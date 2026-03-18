Campi Bisenzio la prima italiana della pop opera Il pescatore e la sua anima

A Campi Bisenzio, nel teatro locale, si terrà la prima italiana della pop opera “Il pescatore e la sua anima”, tratta dall’opera di Oscar Wilde. L’evento è programmato per domenica 29 marzo alle 17 e rappresenta un appuntamento importante nel calendario culturale della zona. La rappresentazione promette di portare sul palco un nuovo allestimento di questa produzione artistica.

Campi Bisenzio (Firenze), 18 marzo 2026 – Appuntamento culturale di rilievo al Teatrodante Carlo Monni dove domenica 29 marzo alle 17 andrà in scena, in prima assoluta italiana, la pop opera “Il pescatore e la sua anima”, tratta dall’opera di Oscar Wilde. Lo spettacolo, prodotto da Omega Musica in collaborazione con partner bulgari, nasce da un progetto internazionale sostenuto da fondi europei. Le musiche portano la firma del compositore Minko Lambov, autore tra i più riconosciuti nel panorama contemporaneo, capace di fondere linguaggi diversi in una proposta artistica moderna e accessibile. Sul palco un organico importante: circa 50... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campi Bisenzio, la prima italiana della pop opera “Il pescatore e la sua anima” Articoli correlati Leggi anche: Campi Bisenzio, nasce il 'rifugio' per i lavoratori precari della Piana Maati, un anno dopo. A Campi Bisenzio la fiaccolata per il 17enne ucciso: “Giustizia”Campi Bisenzio (Firenze), 28 dicembre 2025 – È passato un anno dall’omicidio di Maati Moubakir. Altri aggiornamenti su Campi Bisenzio Discussioni sull' argomento Campi, in scena la prima di ‘Velieri’ tra mimo, danza e commedia dell’arte; Maati Moubakir fu ucciso mentre gridava non sono io, il racconto del testimone nell'aula bunker; Con il popolo Saharawi: solidarietà e internazionalismo - Pressenza; Fuori dal liceo con il sorteggio. O neanche ammessi perché residenti in un altro Comune. L'amministrazione: Richiesta alta. Campi, tutto pronto per la prima edizione di 'Settembre Bambina 2025'Campi Bisenzio, 29 agosto 2025 – Oltre venti appuntamenti tra spettacoli, laboratori e letture animeranno la città in occasione della prima edizione di Settembre Bambina, proseguimento di Luglio ... lanazione.it giovedì, 26/03/2026 | 21:00 CAMPI BISENZIO | Teatrodante Carlo Monni Com’è esser figlio di Franca Rame e Dario Fo Racconti e ricordi per cercare di rispondere alla domanda che in assoluto è stata fatta più volte a Jacopo Fo nel corso della sua vita: com’è - facebook.com facebook