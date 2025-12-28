Maati un anno dopo A Campi Bisenzio la fiaccolata per il 17enne ucciso | Giustizia

Un anno dopo l’omicidio di Maati Moubakir, a Campi Bisenzio si è svolta una fiaccolata per ricordare il 17enne e chiedere giustizia. Il 29 dicembre 2024, quella sera di svago si è conclusa in tragedia, lasciando un vuoto nella comunità. La manifestazione ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà per mantenere viva la memoria di Maati e sostenere il percorso di giustizia.

Campi Bisenzio (Firenze), 28 dicembre 2025 – È passato un anno dall' omicidio di Maati Moubakir. Era il 29 dicembre 2024 quando quella che doveva essere una serata di svago a Campi Bisenzio si trasformò in una tragedia. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, oggi il 17enne di Certaldo è stato ricordato con la prima delle due iniziative intitolate "Ad un anno da te", promosse dal comitato A-Maati, formato da familiari e amici del giovane. La fiaccolata a Campi Bisenzio. Due striscioni, le fiaccole, le fotografie. Nel pomeriggio di oggi, 28 dicembre, a Campi Bisenzio si è tenuta la fiaccolata partita da via Verdi e diretta verso via Tintori, un momento di raccoglimento e memoria a cui hanno partecipato circa 150 persone, tra cittadini, amici e familiari di Maati.

