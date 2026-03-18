Campania | 300 screening gratuiti per salvare i reni

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la regione Campania ha organizzato 300 screening gratuiti rivolti alla prevenzione delle malattie renali. L’iniziativa coinvolge diverse strutture sul territorio e mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli periodici per la salute dei reni. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle diagnosi precoci senza costi per i cittadini.

La Campania si è mobilitata per la Giornata Mondiale del Rene, trasformando una data simbolica in un’azione concreta di prevenzione sanitaria su tutto il territorio regionale. Oltre 300 cittadini hanno già partecipato a screening gratuiti organizzati dal Gruppo NefroCenter, coprendo diverse province con visite specialistiche e controlli fondamentali. L’iniziativa ha toccato strutture come la Casa di Salute Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano e l’Ospedale Internazionale di Napoli, offrendo non solo misurazioni della pressione arteriosa ed esami delle urine, ma anche consulenze nutrizionali e valutazioni della composizione corporea tramite BIA. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: 300 screening gratuiti per salvare i reni Articoli correlati Reni sotto controllo: screening gratuiti a Imperia e SanremoImperia e Sanremo accolgono la Giornata Mondiale del Rene il 12 marzo 2026 con punti informativi aperti alla cittadinanza. Glaucoma: a Varese screening gratuiti per salvare la vistaUn milione di italiani convive con una minaccia invisibile per la vista, mentre a Varese si prepara un intervento concreto per fermarla. Tutti gli aggiornamenti su Campania 300 screening gratuiti per... Discussioni sull' argomento A San Nicola La Strada una giornata dedicata alla prevenzione; Giornata del Rene, 300 screening gratuiti nelle strutture NefroCenter. Giornata del Rene, 300 screening gratuiti nelle strutture NefroCenterAmpia partecipazione di cittadini agli screening gratuiti promossi dal Gruppo sanitario NefroCenter, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, L'iniziativa, organizzata su tutto il territorio naz ... ansa.it La prevenzione come priorità: la Campania accelera sugli screening oncologici gratuitiLa prevenzione è la prima, fondamentale forma di cura: agire d’anticipo e intercettare una malattia sul nascere, anche prima che manifesti i suoi sintomi, non solo può salvare la vita ma, permettendo ... napoli.repubblica.it Qual è la tua pizzeria preferita in #Campania - facebook.com facebook