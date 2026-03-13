Glaucoma | a Varese screening gratuiti per salvare la vista

A Varese sono stati organizzati screening gratuiti per il glaucoma, una condizione che può portare alla perdita della vista. L’iniziativa coinvolge professionisti del settore sanitario e mira a individuare precocemente eventuali segni della malattia. Le sessioni di controllo sono aperte alla popolazione e si svolgono presso strutture dedicate alla prevenzione. L’obiettivo è individuare tempestivamente i soggetti a rischio.

Un milione di italiani convive con una minaccia invisibile per la vista, mentre a Varese si prepara un intervento concreto per fermarla. Il 9 aprile 2026, l’UICI organizzerà controlli gratuiti in collaborazione con l’ASST Sette Laghi e l’Istituto Einaudi. Questa iniziativa non è solo un evento sanitario isolato, ma rappresenta un modello di prevenzione territoriale che porta gli specialisti fuori dagli ospedali, avvicinando il servizio alla gente comune. La malattia agisce senza sintomi evidenti finché il danno non è irreversibile, rendendo lo screening lo strumento più potente contro la cecità. Il nemico silenzioso: perché la diagnosi precoce salva la vista. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Glaucoma: a Varese screening gratuiti per salvare la vista Articoli correlati Leggi anche: Glaucoma, la settimana mondiale: l’Asl Avellino promuove screening gratuiti per proteggere la vista Glaucoma: screening gratuiti per fermare il killerLa Settimana Mondiale del Glaucoma ha portato l’Asl Avellino a organizzare controlli gratuiti negli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei... Contenuti utili per approfondire Glaucoma a Varese screening gratuiti... Glaucoma, fare screening salva la vista: l’appello dell’atleta paralimpica Chiara MazzelGlaucoma, Chiara Mazzel: dall'8 al 14 marzo, controlli oculistici gratuiti. Anche la sciatrice Chiara Mazzel invita alla prevenzione ... ok-salute.it Anche a Lucca la prevenzione contro il glaucoma: c’è anche lo screening gratuitoAl San Luca la conferenza con l'intrvnto del direttore dell’unità operativa oculistica di Lucca Francesco Mincione ... luccaindiretta.it