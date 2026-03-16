Le mani della camorra sulle truffe informatiche 16 misure cautalari

Alle prime ore del mattino, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno messo in atto 16 misure cautelari nei confronti di individui considerati collegati al clan Mazzarella. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di un’indagine sulle truffe informatiche, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite riconducibili alla criminalità organizzata. Le persone coinvolte sono state sottoposte a provvedimenti restrittivi.

NAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. – foto screenshot video Carabinieri – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Camorra: truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 misure cautelariI carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda... Leggi anche: Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche Una raccolta di contenuti su Le mani della camorra sulle truffe... Temi più discussi: Le mani della camorra sulle truffe informatiche, 16 misure cautalari; Così i soldi delle truffe svuota-conto finivano nelle mani del clan dei Casalesi: 2 imprenditori arrestati; La Camorra trasformava l'olio esausto in biodiesel, la truffa anche in Veneto: emesse 11 custodie cautelari e sequestrate due aziende...; Noemi, la bambina ferita dalla camorra per i suoi 11 anni dipinge un murale in piazza Nazionale, luogo dell'agguato. Le mani della camorra sulle truffe informatiche, 16 misure cautalariNAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il prov ... toscanamedianews.it Le mani dei clan della Camorra su ospedale napoletano, 11 arrestiFerrovia, Vasto-Arenaccia, Stadera-Poggioreale e Rione Amicizia. Il provvedimento scaturisce a seguito di una vasta attività di indagine avviata nel dicembre 2021, da cui sarebbero emersi: l’attuale ... iltempo.it L'intervista allo storico magistrato di Mani Pulite e voce del Comitato SiSepara: “Bisogna valutare la legge entrando nel merito delle questioni senza lasciarsi condizionare dalle chiacchiere da bar” - facebook.com facebook Togliete il campionato dalle mani di Rocchi Leggi l’editoriale del direttore @MCriscitiello x.com