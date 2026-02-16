Mons Accrocca saluta il Sannio | Qui ho trovato attenzione e comprensione

"Un rapporto sempre cordiale e amichevole. Ho trovato tanta attenzione e comprensione. Mi auguro che in Umbria possa accadere lo stesso" Saluto di commiato alla stampa locale di Benevento dell'arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca nel salone Leone XIII in Arcidiocesi prima del trasferimento alla guida delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Il cronoprogramma del trasferimento prevede che il 18 marzo prossimo celebrerà l'ultima messa in Cattedrale, quindi raggiungerà la prestigiosa sede di Assisi dopo 10 anni nel Sannio. Il bilancio dell'Arcvescovo di questa esperienza è stato incentrato sull'attenzione puntata sulle aree interne e su un dialogo privato e voluto con gli esponenti del Governo nazionale per evitare che il Sannio finisse con l'isolamento.