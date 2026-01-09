L’Arcivescovo Accrocca saluta Benevento il messaggio del Presidente della Provincia

L’Arcivescovo Accrocca ha rivolto un saluto a Benevento, accompagnato dal messaggio del Presidente della Provincia, Nino Lombardi. In questo breve approfondimento, si presenta il significato di questo momento istituzionale e religioso, evidenziando l’importanza della nomina dell’Arcivescovo metropolita da parte di Papa Leone XIV. Un’occasione per riflettere sulla collaborazione tra Chiesa e territorio, nel rispetto delle tradizioni e delle comunità locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, appreso che Papa Leone XIV ha nominato l’Arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca nuovo Vescovo di Assisi – Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Vescovo di Foligno, ha rilasciato la seguente dichiarazione “ Mons. Felice Accrocca ha inciso in positivo sulla vita della Chiesa locale con opere ed interventi straordinari ed importanti, richiamando continuamente, in particolare in questi ultimi anni, ai valori della Pace e della fratellanza. Persona di grande sensibilità, mons. Accrocca ha dato sempre prova di slanci di solidarietà e di vicinanza nei confronti dei più fragili e di chi si è trovato a vivere acute sofferenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

