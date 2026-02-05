Del Piero | Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa Yildiz pensi ad essere unico

Del Piero si sbilancia sulla corsa scudetto e mette in guardia Yildiz. L’ex campione della Juventus sostiene che, tra Inter e Milan, si deciderà molto probabilmente il titolo. Secondo lui, la Juve potrebbe ancora rientrare in corsa se le big si distraessero. A un certo punto, Del Piero invita anche Yildiz a concentrarsi sul suo ruolo e a pensare ad essere unico nel suo genere. La lotta per lo scudetto si fa sempre più accesa, e intanto i tifosi aspettano di capire quale squadra alla fine alzerà il

Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore

Claudio Marchisio analizza la corsa scudetto, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

