Il Milan sta puntando su un giovane talento del calcio tedesco, inserendosi con decisione nel mercato. La società rossonera cerca giocatori in grado di rafforzare la rosa per la stagione 2026-2027, con l’obiettivo di competere in Champions League. La trattativa riguarda un calciatore considerato un gioiello nel suo campionato, e l’interesse del club è ormai ufficiale.

Non c'è riposo per Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan: per loro il lavoro in vista del calciomercato estivo 2026 è già iniziato. Per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, infatti, serviranno giocatori di quantità e qualità. Il tutto per disputare al meglio la stagione che, con tutta probabilità, riporterà il Diavolo in Europa dopo un anno di assenza forzata. PROSSIMA SCHEDA Il Milan conta di poter operare 'a mani libere', o quasi, nel calciomercato che verrà. Un po' perché, con il ritorno nelle competizioni europee, potrà contare sui proventi UEFA (circa 50 milioni di euro). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, sul gioiello del calcio tedesco si inserisce con prepotenza il Milan: la situazione

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