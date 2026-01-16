Sul calciomercato del Milan emergono aggiornamenti riguardanti Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 in prestito al Lecce. La questione riguarda il suo eventuale ritorno e la necessità di un intervento chirurgico. Ecco un quadro chiaro sulla situazione attuale, le possibilità future e le implicazioni per il calciomercato rossonero.

Prima di Lecce-Parma, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco aveva annunciato che Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, si era infortunato alla spalla e che non sarebbe stato della partita. Gli esami svolti i giorni seguenti hanno evidenziato uno stop di 15 giorni, ma potrebbero essere di più. Ne parla 'Gazzetta.it', riprendendo la notizia di oggi secondo cui Milan e Lecce starebbero cercando un accordo per far tornare anticipatamente a Milanello il classe 2008. La novità che aggiunge il sito del quotidiano sportivo è la possibilità di un'operazione alla spalla, in modo da risolvere il problema che sembra essere più grave di una semplice contusione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Camarda torna ma si deve operare? La situazione

