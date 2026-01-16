Calciomercato Milan Camarda torna ma si deve operare? La situazione
Sul calciomercato del Milan emergono aggiornamenti riguardanti Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 in prestito al Lecce. La questione riguarda il suo eventuale ritorno e la necessità di un intervento chirurgico. Ecco un quadro chiaro sulla situazione attuale, le possibilità future e le implicazioni per il calciomercato rossonero.
Prima di Lecce-Parma, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco aveva annunciato che Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, si era infortunato alla spalla e che non sarebbe stato della partita. Gli esami svolti i giorni seguenti hanno evidenziato uno stop di 15 giorni, ma potrebbero essere di più. Ne parla 'Gazzetta.it', riprendendo la notizia di oggi secondo cui Milan e Lecce starebbero cercando un accordo per far tornare anticipatamente a Milanello il classe 2008. La novità che aggiunge il sito del quotidiano sportivo è la possibilità di un'operazione alla spalla, in modo da risolvere il problema che sembra essere più grave di una semplice contusione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
