Calciomercato Milan Tare individua il bomber per Allegri E lo soffia alla rivale di Serie A

Durante il calciomercato estivo, il Milan sta valutando nuovi acquisti per rafforzare la rosa. Tare ha individuato un attaccante che potrebbe fare al caso di Allegri, e ha deciso di soffiare il giocatore a una rivale di Serie A. La volontà del club è di migliorare sia la qualità che la quantità dei calciatori disponibili per la prossima stagione.

La stagione 2026-2027 dovrà essere quella che segnerà il ritorno del Milan in Europa dopo un anno di assenza (in società, chiaramente, auspicano che sia la Champions League) e, pertanto, in vista della sessione estiva di calciomercato, i dirigenti rossoneri cercano giocatori che possano potenziare - qualitativamente e numericamente - l'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA Se per la stagione in corso, per una precisa scelta condivisa in sede di calciomercato, al Milan avevano deciso di creare un organico snello e non troppo numeroso, vista l'assenza dalle competizioni europee, tutto lascia pensare che per l'anno venturo si vada nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare individua il bomber per Allegri. E lo soffia alla rivale di Serie A Articoli correlati Calciomercato Milan, via Loftus-Cheek? Tare pesca il sostituto dalla rivale in Serie A!Calciomercato invernale in archivio da un mese, il Milan ha acquistato il solo Niclas Füllkrug per il presente e Alphadjo Cissè per il futuro ma,... Calciomercato Milan, Tare pesca un fortissimo jolly per i rossoneri di AllegriLa rosa del Milan di Massimiliano Allegri è sufficientemente competitiva per una sola competizione in questa stagione: nella prossima, considerando... Una selezione di notizie su Calciomercato Milan Calciomercato Milan, Julian Brandt e Sergio Ramos doppio colpo a parametro zero?ll calciomercato Milan entra in una fase caldissima, con la dirigenza rossonera pronta a rivoluzionare la rosa tra colpi d'esperienza e giovani talenti. Il DS ... news-sports.it Calciomercato Milan, il sogno per il centrocampo è Milinkovic Savic: l’indiscrezione ha del clamorosoIl calciomercato Milan come vi stiamo raccontando ormai quotidianamente in queste settimane guarda già all'estate. La volontà del DS Igli Tare è quella di ... news-sports.it