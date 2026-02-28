Calciomercato Milan si cerca un bomber | c’è anche la possibilità di tornare su Retegui

Durante le ultime sessioni di calciomercato, il Milan ha mostrato interesse per un attaccante e ha valutato la possibilità di riacquistare Mateo Retegui, attualmente all'Al-Qadsiah dopo aver giocato con Genoa e Atalanta. La società rossonera sta cercando un nuovo bomber e ha tenuto sotto osservazione il giocatore anche in passato. La trattativa, al momento, resta aperta.

Il Milan, ha fatto notare la 'rosea', ha già pensato - nel recente passato - a un uomo d'area come Mateo Retegui. Classe 1999, l'argentino naturalizzato italiano ha realizzato 9 gol in 31 partite nella sua prima stagione in Serie A, con il Genoa (2023-2024). Poi, in quella successiva (2024-2025), ne ha fatti 28 in 49 con l'Atalanta, laureandosi capocannoniere del campionato con 25 reti. Affare impossibile? Per il quotidiano sportivo nazionale, attenzione alla possibile tentazione di Retegui di indossare la maglia del Milan, magari - questo è l'auspicio di tutti gli italiani - dopo essere stato protagonista ai Mondiali con la nostra Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si cerca un bomber: c’è anche la possibilità di tornare su Retegui Calciomercato Milan, Romano: “Loftus-Cheek per Gatti? Nessuna conferma su questa possibilità”Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube in compagnia di Matteo Moretto, il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha... Leggi anche: Calciomercato Milan, dubbi su Disasi: nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Milan. Temi più discussi: Milan da migliorare, i piani del Diavolo: chi resta, chi parte, chi è in bilico e cosa fa Modric; Milan a caccia di un 9 sul mercato: Guirassy favorito su Jackson e Retegui; Calciomercato Milan, Moretto: La Juve si era fatta avanti per Maignan, ecco come; Milan-Como 1-1, pagelle e tabellino: Maignan sbaglia, Nico Paz non perdona, Leao pareggia su assist di Jashari, Nkunku non si vede mai. Milan a caccia di un 9 sul mercato: Guirassy favorito su Jackson e ReteguiRossoneri alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato. msn.com Calciomercato Milan, Goretzka affare a zero: Furlani...Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Goretzka a parametro zero: Furlani in pressing Mentre il campo chiede riscatto dopo il pari con il Parma, il calciomercato M ... milannews24.com #Calciomercato #Milan, caccia all’attaccante: in pole position c’è #Guirassy del Borussia Dortmund Articolo al primo commento - facebook.com facebook Calciomercato #Milan, @MatteMoretto : " #Casemiro non è accostabile ai rossoneri". Per #Goretzka concorrenza italiana #SempreMilan #SerieA x.com