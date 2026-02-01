Calciomercato Milan | Disasi decisione presa | LIVE News

Il Milan si muove negli ultimi giorni di mercato invernale. La squadra ha già deciso di puntare su un nuovo difensore e sta cercando di chiudere l’affare il prima possibile. La volontà è di rinforzare la linea difensiva prima della fine del mercato. Restano da capire i dettagli dell’accordo e quando arriverà l’annuncio ufficiale.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

