Calciomercato decisione del Milan presa su Disasi L’annuncio di Moretto

Il Milan ha deciso di puntare su Disasi. La società ha scelto di investire su di lui e si attende solo l’annuncio ufficiale. Matteo Moretto ha confermato la decisione definitiva, chiudendo così le speculazioni sul possibile acquisto.

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato anche del calciomercato del Milan: presa la decisione finale sul possibile arrivo di Disasi.

