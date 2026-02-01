Calciomercato decisione del Milan presa su Disasi L’annuncio di Moretto

Il Milan ha deciso di puntare su Disasi. La società ha scelto di investire su di lui e si attende solo l’annuncio ufficiale. Matteo Moretto ha confermato la decisione definitiva, chiudendo così le speculazioni sul possibile acquisto.

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato anche del calciomercato del Milan: presa la decisione finale sul possibile arrivo di Disasi. I dettagli da X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

