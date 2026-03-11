Il Milan si è mostrato interessato a Moise Kean della Fiorentina come possibile rinforzo per l’attacco. Il giocatore, valutato con un punteggio di 9 nella Champions League, è al centro dell’attenzione di Allegri, che lo considera una opzione per la rosa. La società rossonera sta seguendo da vicino la situazione e potrebbe muoversi in vista di un trasferimento.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse in attacco del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato, ha ricordato come i rossoneri siano tornati sulle tracce di Moise Kean, centravanti della Fiorentina. Questo perché per migliorare, al Diavolo, serve un bomber di peso e di quella levatura. D'altronde, per la prossima stagione al momento è certa soltanto la permanenza di Christian Pulisic e Rafael Leão. Incerto il destino di Niclas Füllkrug, che potrebbe essere riscattato dal West Ham per soli 5 milioni di euro, ma che sta giocando pochissimo e segnando mai e sono in bilico anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Un 9 per la Champions: Kean nella testa di Allegri. Il motivo che potrebbe spingerlo al Milan

