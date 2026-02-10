Calciomercato Milan nuovo attaccante | si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri

Il Milan lavora per rinforzare l’attacco e ha messo gli occhi su Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina, classe 2000, sembra essere la prima scelta dei rossoneri per la prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e il club milanese sta valutando tutte le possibilità per portarlo a San Siro.

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del Milan per l'attacco in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Non è passata, infatti, inosservata la presenza - sabato scorso - di un emissario del club di Via Aldo Rossi sugli spalti dello stadio 'Franchi' di Firenze in occasione di Fiorentina-Torino 2-2. Partita in cui Kean ha segnato anche un gran bel gol. In estate il Milan lavorerà, sul fronte calciomercato, per regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un nuovo goleador e Kean rappresenta, secondo 'Tuttosport', un profilo ideale per il Milan di RedBird.

