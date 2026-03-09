Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è al lavoro già da tempo in vista della prossima finestra di mercato estivo. Secondo fonti vicine alla società, Tare sta seguendo con attenzione alcune giovani promesse del calcio tedesco, ritenute potenziali rinforzi per la rosa rossonera. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le trattative sono in corso.

Come avrete sicuramente notato, nonostante la sessione estiva di calciomercato - ufficialmente - sia distante ben quattro mesi, i dirigenti del Milan hanno già da tempo iniziato le grandi manovre per la stagione 2026-2027. Contrariamente a quanto si pensava all'inizio, anche il reparto di centrocampo sarà coinvolto dalla nuova rivoluzione rossonera, nell'annata che - si spera - vedrà il Diavolo, con Massimiliano Allegri ben saldo in panchina, tornare a giocare le competizioni europee. Auspicabilmente la Champions League. PROSSIMA SCHEDA Porta la firma di Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan particolarmente operativo nell'area scout, l'operazione di calciomercato con il Corinthians per André Luiz Santos Dias. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare vuole la rivelazione del top club della Bundesliga

Calciomercato Milan: Gila, Goretzka, Vlahovic e non solo … Tare vuole questi altri tre topLa sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura.

Milan, Tare di nuovo alla caccia del giocatore rivelazione della Champions LeagueIgli Tare, direttore sportivo del Milan, è molto bravo a scovare - nel calciomercato italiano e internazionale - giocatori di primo livello, che...

Contenuti utili per approfondire Calciomercato Milan.

Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Milan – Tare accelera per Milinkovic-Savic; Milan, è già caccia al centravanti: Guirassy in pole, ma Tare ha due alternative; Da Tare ad Allegri e Furlani: come può cambiare il Milan nella prossima stagione; ?? Inter, torna in voga il futuro di Calha! Da Tare ad Allegri: il Milan cambia?.

Milan, Tare scatenato: chiuso il primo colpo estivoIl Milan lavora per rinforzare la rosa e i rossoneri avrebbero praticamente chiuso una operazione importante a centrocampo ... calciomercatonews.com

Calciomercato Milan, il sogno per il centrocampo è Milinkovic Savic: l’indiscrezione ha del clamorosoIl calciomercato Milan come vi stiamo raccontando ormai quotidianamente in queste settimane guarda già all'estate. La volontà del DS Igli Tare è quella di ... news-sports.it

#Calciomercato #Milan, offerta a gennaio e contatti costanti: c'è un attaccante in cima alla lista #SempreMilan - facebook.com facebook

#Calciomercato #Milan, offerta a gennaio e contatti costanti: c'è un attaccante in cima alla lista #SempreMilan x.com