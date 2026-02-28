Calciomercato il Milan sul trequartista re degli assist in Europa | un colpo ‘alla RedBird’ da 30 milioni

Il Milan sta valutando l'acquisto di Konstantinos Karetsas, giovane fantasista greco del KRC Genk nato nel 2007, considerato il re degli assist in Europa. La trattativa prevede un investimento di circa 30 milioni di euro e rappresenta un'operazione in stile RedBird. La società rossonera ha manifestato interesse per il talento in vista della prossima sessione di calciomercato.

Per il quotidiano torinese, il profilo individuato da diversi mesi in casa rossonera è quello di Konstantinos Karetsas, classe 2007, fantasista greco di proprietà dei belgi del KRC Genk. Il giocatore, mancino di estro e talento, finora in stagione ha totalizzato, tra Jupiler Pro League belga, coppa nazionale ed Europa League già 37 presenze, con 3 gol e, soprattutto, ben 16 assist al suo attivo. Il suggerimento per i compagni è il suo marchio di fabbrica. Nel 4-2-3-1 del KRC Genk, Karetsas gioca trequartista o esterno destro d'attacco. È già nel giro della Nazionale maggiore della Grecia, con cui ha totalizzato 9 presenze e 3 gol, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili con quella del Belgio, il Paese in cui è cresciuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

