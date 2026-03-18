Calciomercato Lazio Fabiani guarda in Spagna | osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta

Il direttore sportivo della Lazio sta monitorando un difensore della Liga spagnola per rinforzare la linea difensiva della squadra. La società biancoceleste si prepara alla prossima finestra di mercato e sta valutando diversi profili da inserire nel roster. Un giocatore proveniente dalla Liga è al centro dell’attenzione nel quadro delle possibili operazioni di rafforzamento.

Futuro Camarda, rebus aperto: dalla Serie A arriva un corteggiamento concreto! Tutti i dettagli Calciomercato Juventus: ruota tutto attorno a David, Zirkzee e Kolo Muani. L’incastro che infiamma i tifosi per l’estate, novità importanti! Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Cosa rischia il club Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Futuro Camarda, rebus aperto: dalla Serie A arriva un corteggiamento concreto! Tutti i dettagli Spalletti Juve, il tecnico vicino al traguardo: contro il Sassuolo può eguagliare questo record! Il dato Immobile non dimentica la Lazio: «Sono davvero felice di quello che ho fatto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Articoli correlati Lazio, nuovo obiettivo in difesa: nel mirino un centrale del Lecce! Ecco di chi si trattaIl calciomercato invernale entra nel vivo e le big della Serie A iniziano a muoversi per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di... Norton Cuffy Inter, la Juve valuta le alternative: non solo Mingueza, si guarda in Spagna, Germania ed Olanda. Di chi si trattaCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Lazio Temi più discussi: Lazio, Fabiani lancia segnali a Sarri: a fine stagione la resa dei conti; Lazio, Fabiani: Crediamo nel progetto Sarri, vogliamo finire percorso con lui; Calciomercato Lazio, cosa succederà nella sessione estiva?; Fabiani (DS Lazio): Sarri? Rapporti belli sono anche conflittuali. E il Sarrismo è…. Calciomercato Lazio, il Ds Fabiani monitora un giocatore de La Liga! Ecco di chi si trattaCalciomercato Lazio, il Ds Angelo Fabiani posa lo sguardo nel campionato spagnolo! Nel mirino un giocatore classe ’98 In casa Lazio lo sguardo è già rivolto anche alle prossime mosse di mercato, con l ... lazionews24.com Calciomercato Lazio | Difesa a zero: spunta Comert, si allontana LeiteCALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca occasioni in vista del prossimo mercato estivo. Saranno molti i cambiamenti che andranno fatti, i fondi saranno tutt'altro che ... lalaziosiamonoi.it «"DERBY DI MERCATO PER GILA!" IL MILAN SFIDA L'INTER: IGLI TARE PUNTA IL MURO DELLA LAZIO PER IL 2026!» #Gila #Milan #Calciomercato #Lazio #DerbyMercato #Allegri facebook Leao FURIOSO, non accetta il cambio al 66' di Lazio-Milan Impiega diversi secondi per lasciare il campo, Maigna lascia la porta per andare a parlarci e consolarlo. Allegri prova ad abbracciarlo, ma Leao si divincola arrabbiato e rientrando in panchina calci x.com