Dibu Martinez Juve l’argentino erede di Di Gregorio? Le ultimissime sulla trattativa per l’estremo difensore dell’Aston Villa

Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa, è al centro delle attenzioni dei dirigenti della Juventus. La società bianconera segue da vicino la situazione dell’argentino, considerato come possibile sostituto di Di Gregorio. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore, che viene monitorato attentamente.

Dibu Martinez Juve, l'argentino continua ad essere uno dei profili seguiti dai bianconeri per la porta. Ecco le ultimissime sulla trattativa. L'aria di rivoluzione che spira alla Continassa sembra non volersi placare, soprattutto quando si parla di blindare la difesa per le prossime stagioni. La dirigenza bianconera, sempre attenta alle opportunità che il mercato internazionale offre, sta valutando profili di altissimo spessore per garantire continuità ai propri successi. Tra i nomi accostati ai bianconeri spicca quello del campione del mondo argentino, portando molti esperti a ipotizzare l'arrivo di certezze per la porta come il Dibu Martinez.