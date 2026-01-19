Calciomercato Juve duello con il Napoli | se Mateta resta bloccato lui diventa il primo obiettivo Le ultimissime

Nel calciomercato della Juventus, il confronto con il Napoli si intensifica. Se il trasferimento di Mateta resta in sospeso, la Juventus punta ora con decisione su un nuovo attaccante marocchino, considerato l’obiettivo principale. Ecco le ultime novità sulle trattative e le possibili mosse dei bianconeri in questa fase cruciale della sessione di mercato.

En-Nesyri Juve, sfida aperta al Napoli: se Mateta non si sblocca è lui l’obiettivo. Le ultimissimeEn-Nesyri si prospetta come possibile rinforzo per la Juventus in vista della prossima sessione di mercato.

