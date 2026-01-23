Tardelli verso Juve Napoli | Sarà un duello appassionante tra Spalletti e Conte Con una sconfitta bianconera succederebbe questo 

In vista della sfida tra Juventus e Napoli, Marco Tardelli analizza il confronto tra gli allenatori Spalletti e Conte. Secondo l’ex calciatore, un eventuale risultato negativo per la Juve potrebbe avere conseguenze importanti sulla classifica e sull’andamento del campionato, sottolineando l’importanza di questa gara per entrambe le squadre e i rispettivi tecnici.

In vista di Juve Napoli, Marco Tardelli parla del duello tra i due allenatori. Poi esprime un’opinione su ciò che accadrebbe in caso di sconfitta bianconera. Marco Tardelli ha parlato a La Stampa in una recente intervista. Il campione del mondo 82 si è concentrato sulla Juventus e sul match che si disputerà domenica pomeriggio tra i bianconeri e il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Juve Napoli si avvicina, Spalletti prepara la grande novità di formazione: può schierarlo dal primo minuto allo Stadium! La tentazione SU SPALLETTI – « Il calcio è bello, imprevedibile, emozionante, mai scontato, un mondo nel quale tutti possono dire la loro senza essere smentiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

