Calciomercato Inter senti Giuffredi | Esposito a lungo nerazzurro

Durante il calciomercato, l’Inter ha avuto un colloquio con Giuffredi riguardo all’attaccante Francesco Pio Esposito. Secondo le fonti, il club nerazzurro considera possibile prolungare il suo contratto, mantenendo il giocatore sotto la propria maglia per un periodo più lungo. Esposito, attualmente in forza all’Inter, è al centro di attenzioni da parte di altri club, ma la società sembra intenzionata a tenerlo ancora sotto contratto.

Un nome che in sede di calciomercato potrebbe far gola a molti, soprattutto ai più ricchi club dell’estero: il futuro dell’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito è però ancora all’ombra della Madonnina. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, Inter senti Giuffredi: “Esposito a lungo nerazzurro” Articoli correlati Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di GiuffrediCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Calciomercato Inter LIVE: Pio Esposito nerazzurro per tanti anni!di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter senti Giuffredi... Temi più discussi: Inter, senti l'agente di Pio Esposito: Arsenal su di lui? Sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni; Pio Esposito l’agente infiamma il tifo nerazzurro | Qui per altri 10 anni | è innamorato; Diretta gol Champions League | Sporting Bodo Glimt 0-0. Calciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurroCalciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurro L’agente sportivo Mario Giuffredi ha deciso di spegnere sul nascere quals ... calcionews24.com Inter, senti l'agente di Pio Esposito: Arsenal su di lui? Sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anniL'agente Mario Giuffredi si esprime sul futuro del bomber classe 2005 ... msn.com #Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook Tutto confermato! Esonerato anche il dt Diego #Foresti. La rivoluzione della #Ternana continua… #calciomercato x.com