Calciomercato Inter si valuta Kessie per giugno | l’ivoriano prepara lo sgarro al Milan

L’Inter pensa a Kessie per rinforzare il centrocampo a giugno, nonostante il suo attuale legame con il Milan. I dirigenti nerazzurri valutano seriamente l’ivoriano, pronto a cambiare maglia. La società interista vuole aggiungere un elemento diverso, più dinamico, per rendere il reparto più imprevedibile. La trattativa non è nuova e potrebbe sbloccarsi in estate, anche se il giocatore ha ancora un contratto in corso con il club rossonero.

Calciomercato Inter. L’idea non è nuova e, soprattutto, non è mai stata archiviata. In casa Inter si continua a ragionare su come rendere il centrocampo più completo e meno prevedibile, inserendo in futuro un profilo con caratteristiche diverse rispetto a quelle attualmente presenti in rosa. Già la scorsa estate la dirigenza aveva valutato questa possibilità, senza però affondare il colpo: il caso Koné è emblematico, con la Roma che aveva prima fissato il prezzo a 40 milioni e poi tolto il giocatore dal mercato. Il tema tornerà centrale a giugno, anche perché la mediana nerazzurra potrebbe andare incontro a cambiamenti importanti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In vista di gennaio, il possibile ritorno di Franck Kessie alla Juventus torna a essere un argomento di discussione.

Kessie, centrocampista ivoriano dell’Al Ahli, è un nome seguito dalla Juventus come possibile rinforzo per il reparto.

