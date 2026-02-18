Calciomercato Inter LIVE | Arsenal su Pio Esposito Ausilio e Marotta preparano il rinnovo

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Rinnovo Pio Esposito, Marotta e Ausilio pronti a blindare l’attaccante: maxi stipendio e incontro già fissatoL’Inter si prepara a rinnovare il contratto di Pio Esposito, con un incontro già programmato per definire i dettagli.

Calciomercato Inter, Marotta blinda Pio Esposito: rinnovo fino al 2031 e ingaggio triplicato per scacciare le sirene dalla PremierL’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Pio Esposito fino al 2031, puntando a rafforzare il suo ruolo in squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arsenal e Chelsea su Aleksandar Stankovic, ma il suo futuro dipende dall'Inter; Sfida Barcellona-Arsenal per Bastoni: la posizione dell'Inter; Dove vedere Arsenal-Wigan di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Brentford-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Inter-Arsenal, la MOVIOLA LIVE: protesta l'Inter sui goal di Gabriel Jesus. Saka rischia su DimarcoInter-Arsenal, con calcio d'inizio alle 21 di martedì 20 gennaio a San Siro è il big match della 7ª giornata della League Phase, la fase a girone unico della Champions League 2025/2026. Una partita ... calciomercato.com

PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3: Acerbi si esalta in Champions, Barella fastidioso. Saka fa impazzire DimarcoPagelle Inter-Arsenal: voti, top e flop del big match Champions da Barella ad Acerbi passando per Saka e Pio Esposito ... calciomercato.it

CALCIOMERCATO ROMA Inter e Juve cancellate https://bit.ly/3MrqoEm facebook

Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono in corso per un prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. Il calciatore ha già accettato la destinazione. @barzacom_ x.com