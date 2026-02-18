Calciomercato Inter LIVE | Arsenal su Pio Esposito Ausilio e Marotta preparano il rinnovo
L'Arsenal ha deciso di puntare su Pio Esposito, spinto dalla volontà di rafforzare l’attacco giovane. L’Inter, rappresentata da Ausilio e Marotta, sta invece lavorando al rinnovo del contratto del giocatore, cercando di blindarlo a lungo. Nelle ultime ore, si sono intensificate le trattative tra le due parti, con incontri che si sono svolti negli uffici del club nerazzurro.
Rinnovo Pio Esposito, Marotta e Ausilio pronti a blindare l’attaccante: maxi stipendio e incontro già fissatoL’Inter si prepara a rinnovare il contratto di Pio Esposito, con un incontro già programmato per definire i dettagli.
Calciomercato Inter, Marotta blinda Pio Esposito: rinnovo fino al 2031 e ingaggio triplicato per scacciare le sirene dalla PremierL’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Pio Esposito fino al 2031, puntando a rafforzare il suo ruolo in squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
