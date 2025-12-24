Si ferma anche la Terza Categoria per la consueta pausa del periodo natalizio, con le squadre che torneranno in campo nel 2026. Nel girone A di Firenze la giornata si apre con l’anticipo del venerdì, che ha visto il Calasanzio battere 3-1 il Quinto grazie alla doppietta di Angioli e al gol di Mernissi, chiudendo così l’anno solare all’11esimo posto. Stesso epilogo per il Serravalle, che continua l’ottimo periodo di forma e vince nuovamente, per 1-3 contro il Malmantile: gli empolesi vanno sotto, poi recuperano già prima dell’intervallo con Mazzilli e nel secondo tempo dilagano grazie alla doppietta di Kanina, che la chiude su rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio terza categoria. Un bel tris nel derby per l’Avane. Il Ponte a Elsa ritrova la vittoria

Leggi anche: Calcio Terza Categoria. Il Marcialla ospita l’Impruneta. Big-match per il Ponte a Elsa

Leggi anche: Terza Categoria. Il Ponte a Elsa con due gol mantiene la vetta. Calasanzio fa suo il derby con il Ponzano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nessuno come l’Atletico Union Roma nel Lazio: la squadra dei record gioca in Terza categoria; Terza Categoria: tutti i risultati e i marcatori; Terza Categoria, Lodi: La sintesi della 15° giornata di campionato; Seconda e Terza Categoria - Como: il resoconto della penultima giornata d'andata.

Calcio terza categoria. Un bel tris nel derby per l’Avane. Il Ponte a Elsa ritrova la vittoria - Si ferma anche la Terza Categoria per la consueta pausa del periodo natalizio, con le squadre che torneranno in ... msn.com